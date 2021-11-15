В Москве вручили премию за сохранение исчезающего языка горских евреев

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Награждение лауреатов ежегодной премии имени Сергея Вайнштейна состоялось в Москве, победителем стала команда специалистов, которая внесла значительный вклад в сохранение исчезающего языка горских евреев - джуури, сообщает в понедельник организатор премии - Международный фонд горских евреев "СТМЭГИ".

"В этом году лауреатами стали люди, которые внесли значительный вклад в сохранение языка джуури - национального языка горских евреев. Этот язык входит в список редких и исчезающих, составленный ЮНЕСКО. Премию получили преподаватель, художник и общественный деятель Рами Меир, преподаватель, филолог и культуролог Евгения Назарова, журналист и общественный деятель Фрида Юсуфова", - говорится в сообщении.

Премия имени Сергея Вайнштейна (1948-2015), историка и культурного антрополога, специалиста в области иудаизма и этнографии народов Кавказа, присуждается ежегодно с 2015 года за вклад в сохранение и развитие культуры горских евреев.

Горские евреи - одна из субэтнических групп евреев, исторически проживавшая на Северном Кавказе и в восточной части Закавказья (Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Азербайджан). Сейчас представителей этого этноса в мире насчитывается 120-150 тыс., они проживают в Израиле. Также общины существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Германии, Австрии, США и Канаде.

Джуури принадлежит к западной подгруппе иранской группы индоевропейской языковой семьи, он восходит к древнеперсидскому и ивриту. Традиционно на нем говорили горские евреи современных Азербайджана, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Сейчас носители языка живут во многих странах мира, на всех континентах.