В Петербурге объявили лауреатов архитектурно-дизайнерского конкурса "Золотой Трезини"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Победителей IV Международного архитектурно-дизайнерского конкурса "Золотой Трезини" объявили в понедельник в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония награждения прошла в Эрмитажном театре.

На прошедшей церемонии была впервые вручена специальная награда конкурса - медаль Genius Petropolis ("Дух Петербурга"), учрежденная Всемирным клубом петербуржцев в честь первого председателя правления клуба Валентины Орловой, которая ушла из жизни в феврале этого года. "Первой медалью за архитектурный или реставрационный проект, наиболее соответствующий духу Петербурга, награждается архитектурное бюро "Литейная часть - 91" за восстановление церкви Рождества Христова на Песках (памятник архитектуры XVIII века, снесенный в 1934 году, был воссоздан в 2017-2020 годах на историческом фундаменте)", - объявил ведущий, онлайн-трансляция церемонии велась на YouTubе. Медаль директору бюро Елене Скрылевой вручил президент Всемирного клуба петербуржцев Михаил Пиотровский.

В номинации "Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции" победителем стала архитектурная концепция межмузейной художественной выставки (Не)подвижность. Русская скульптура от Шубина до Матвеева" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге. "Золотого Трезини" за лучший реализованный проект театральной декорации присудили спектаклю "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" Дмитрия Крымова (Московский театр "Мастерская Петра Фоменко").

В номинации "Лучший реализованный проект реставрации/ реконструкции" победителем объявлен проект реставрации памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Среди воплощенных проектов ландшафтной архитектуры, участвовавших в конкурсе, награды удостоен парк Веретьево в Московской области. "Севкабель Порт" в Санкт-Петербурге стал лучшим реализованным проектом креативного пространства.

Лучшим архитектурным проектом музея признан Геологический музей в Малаге (Испания). В других номинациях конкурса победили проекты из Мексики, Нидерландов, Исландии, Китая, Израиля, Сингапура, Бразилии и некоторых других стран. Как отметили на церемонии, статуэтки будут направлены их авторам по почте.

О конкурсе

Международный архитектурно-дизайнерский конкурс "Золотой Трезини" основан в 2018 году и назван в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини (1670-1734) - первого архитектора Петербурга, создателя Петропавловского собора, здания Двенадцати коллегий и других шедевров петровского барокко. Как отмечают организаторы, конкурс решает задачу музеефикации наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела.

Работы победителей, которые отбирают более чем 200 экспертов из 32 стран, поступают в фонд Государственного музея истории Санкт-Петербурга и демонстрируются на ежегодной выставке "Архитектура как искусство". Почетным председателем Международного совета конкурса является президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.