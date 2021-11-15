На Украине выплатят прошедшим полный курс вакцинации около $38

"Один из инструментов, который заработает в ближайшее время, - поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше, чем другие. Речь идет о креативном, спортивном и транспортном секторе экономики. Каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тыс. гривен через приложение "Дия". За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный или выставочный зал, купить билет для путешествий по Украине", - сказал он в опубликованном в понедельник видеообращении к украинцам.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. В ней смогут принять участие как те граждане, кто уже прошел вакцинацию, так и те, кто сделают прививки после.

С начала кампании по вакцинации на Украине, население которой составляет 41,3 млн, одной дозой привиты более 11,8 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы более 8 млн. С 8 ноября в стране стали отстранять от работы чиновников и преподавателей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Согласно перечню профессий, для которых вакцинация обязательна, прививки до 8 ноября должны были сделать сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных государственных администраций и их структурных подразделений. Кроме того, в этот список входят работники вузов, техникумов, колледжей, школ, детских садов, интернатов и заведений последипломного образования вне зависимости от типа и формы собственности.

Вакцинацию Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля. В стране используют препараты британско-шведской компании AstraZeneca, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, а также вакцину американской фирмы Moderna и препарат от Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. От применения и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался.