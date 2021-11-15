В Костроме усилят контроль соблюдения антиковидных мер в общественном транспорте

КОСТРОМА, 15 ноября. /ТАСС/. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил усилить контроль за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте в Костроме. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в понедельник.

"Перед администрацией Костромы поставлена задача усилить контроль соблюдения пассажирами и водителями общественного транспорта действующих ковид-ограничений", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, нарушение требования Роспотребнадзора по использованию масок со стороны водителей и пассажиров чаще наблюдается у частных перевозчиков.

"Летом общественный транспорт ходил с открытыми окнами. Проветривание по ходу всего маршрута. Сейчас окна не открывают, сохраняют тепло в салонах, и это создает дополнительную опасность", - написал в Instagram Ситников.

С 15 октября в Костромской области при посещении общественных мест необходимо предъявить QR-код или сертификат о вакцинации от коронавируса. Запрет на проведение публичных и официальных мероприятий действует до 1 декабря. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрирован 41 721 случай заражения коронавирусом, выздоровели 33 736 человек, умер 941. За сутки выявлены 203 новых случая коронавируса.