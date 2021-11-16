Режиссер "Легенды № 17" и "Экипажа" Лебедев отметит 55-летие в работе над новой картиной

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Режиссер фильмов "Легенда № 17" и "Экипаж" Николай Лебедев, который во вторник отмечает 55-летие, ко дню рождения завершил первую версию монтажа новой масштабной картины "Нюрнберг".

"К праздникам я отношусь хорошо, к датам - равнодушно. Отмечать день рождения я буду на работе, сейчас монтирую картину "Нюрнберг". Для меня самое большое удовольствие - встречать день рождения в работе. <…> Именно сегодня (15 ноября - прим. ТАСС) мы должны закончить первую сборку картины, и это такой подарок самому себе ко дню рождения. Завтра-послезавтра мы посмотрим первую версию, она еще очень длинная, дальше мы займемся шлифовкой, уточнением - тем, что, собственно, и называется монтаж - когда уточняются связи, достраиваются и уплотняются какие-то вещи в картине", - рассказал Лебедев в беседе с корр. ТАСС накануне торжества.

Первый этап съемок "Нюрнберга" проходил весной 2021 года в Чехии, летом команда фильма продолжила работу в Москве на студии "Мосфильм". Главные роли исполнили Сергей Кемпо и Любовь Аксенова, также в фильме сыграли Сергей Безруков, Евгений Миронов и другие российские и зарубежные артисты. Сценарий написан по мотивам романа "На веки вечные" известного юриста и историка Александра Звягинцева, который посвятил более 40 лет изучению Нюрнбергского процесса.

"Я надеюсь, что картина получится волнующей, живой, эмоциональной и интересной для большого количества зрителей. Она и создается для того, чтобы вызвать отклик, заставить задуматься о важных вещах и дать надежду, потому что без надежды жить невозможно", - поделился режиссер.

Он отметил, что хотел бы показать фильм на большом экране, поскольку такая форма демонстрации "производит совершенно иное впечатление". "Я убежден, что на маленьком экране большое кино теряет огромную часть своего воздействия, свою силу. Только в кинозале вместе с аудиторией картина смотрится аутентично. Я очень надеюсь, что странные времена минуют, и кино будет показываться на большом экране широко. Понимаю, что процесс восстановления непростой, но мы и не то переживали", - заключил собеседник агентства.

Николай Лебедев родился в 1966 году в Кишиневе. Он окончил факультет журналистики МГУ, а после - сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Среди его режиссерских работ - картины "Змеиный источник" (1997), "Поклонник" (199), "Звезда" (2002), а также успешные блокбастеры "Легенда № 17" (2012) и "Экипаж" (2016).