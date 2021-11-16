Кадыров пригрозил оставить без газа дома чиновников из-за жалоб жителей

ГРОЗНЫЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Ответственные за решение проблем в перебоях газоснабжения в Чечне сами останутся без газа, если не смогут своевременно обеспечить им население региона. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров по итогам совещания в Грозном.

"С наступлением холодов я получаю обращения от жителей нашего региона, которые жалуются на проблемы газоснабжения. Сегодня у меня состоялся серьезный разговор на эту тему с руководителями профильных министерств, ведомств, компаний. Я отметил, что вопрос газоснабжения имеет приоритетное значение. Добавил, что в домах ответственных лиц будет отключена подача газа, если они не примут должных мер. Пусть на себе ощутят", - написал Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, в "Газпром межрегионгаз Грозный" заявляют, что необходимое давление обеспечено, но в некоторые дома газ не поступает по определенным дополнительным причинам - от изношенности труб до кустарных подключений. "Я поручил любой ценой решить проблему газоснабжения. Подчеркнул, что озвученную задачу можно достичь без больших финансовых вливаний. Здесь ключевую роль играет человеческий фактор. Необходимы точечные меры и разумные средства, чтобы обеспечить наших жителей голубым топливом", - добавил он.