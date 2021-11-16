Строительство дорог на Чукотке будет вестись с учетом найденных древних стоянок

ТАСС, 16 ноября. Строительство крупных промышленных объектов на Чукотке будет вестись с учетом найденных археологами за полевой сезон 2021 года древних памятников культуры, сообщил ТАСС председатель комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа Владимир Девяткин.

"Обычно археологи находят за сезон до пяти объектов, а в этом году особенно повезло. Ученые обнаружили шесть объектов культурного наследия - неизвестные стоянки древних кочевников и два захоронения прямо в районе строящихся крупных промышленных объектов: на дороге Колыма - Анадырь и в районе освоения Баимского ГОКа. Теперь задача специалистов проследить, чтобы строительство не уничтожило эти памятники. В таких случаях объект строительства либо сдвигается, либо проводятся мероприятия по сохранению объектов культурного наследия", - сказал Девяткин.

Еще три археологических памятника в этом году было обнаружено в районе мыса Дежнева. Там нашли поселения морских охотников, датированных 500-700 годами н. э. Всего в списке культурного наследия Чукотки - порядка 300 объектов, некоторые из которых включены в список ЮНЕСКО.