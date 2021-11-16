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Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 54 субъектах России

По состоянию на 12 ноября от гриппа в стране привито более 41,8 млн человек

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах Российской Федерации, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"На 45 неделе 2021 года (с 8 по 14 ноября) в целом на территории Российской Федерации по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается преимущественно среди взрослого населения.

По состоянию на 12 ноября от гриппа в России привито более 41,8 млн человек, что составляет 31,5% от численности населения страны, указывается в публикации.

 

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