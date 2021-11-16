Мамонтовый консорциум создадут в Якутии для изучения доисторических животных

ЯКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Консорциум российских и зарубежных исследователей, которые занимаются изучением мамонтов, создадут в Якутии для исследования доисторической фауны. Он также будет обеспечивать научную деятельность создаваемого в республике Всемирного мамонтового центра, сообщил журналистам глава региона Айсен Николаев.

Якутия является мировым лидером по наличию сохранившихся объектов мамонтовой фауны - 90% таких находок в мире приходится на территорию этого региона. При этом везде в республике распространена вечная мерзлота, глубина которой достигает 800 м. Уникальные условия вечной мерзлоты позволяют находить хорошо сохранившиеся палеонтологические объекты. Ежегодно в республике находят до 120 тонн бивней мамонта.

"В июне 2022 года в Якутске состоится международный мамонтовый форум, на котором запланировано подписание соглашений по созданию в республике мамонтового консорциума. Он призван консолидировать и интегрировать ресурсы научно-исследовательских и образовательных учреждений, которые занимаются изучением мамонтовой фауны, для создания единого научно-образовательного пространства по обеспечению устойчивого развития Якутии и Арктической зоны России. Взаимодействие в рамках консорциума якутских школ с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими центрами позволит обеспечить научно-исследовательскую деятельность Всемирного центра мамонта", - сказал Николаев.

Проект Всемирного центра мамонта создается для повышения биологического разнообразия планеты путем возвращения в природу вымерших биологических видов и усложнения структуры экосистем, а также для бережного сохранения мирового культурного и научного наследия. Указом президента РФ Владимира Путина проект включен в стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Распоряжением правительства РФ он включен в план мероприятий по реализации Основ национальной политики России в Арктике, а также в Стратегию развития Арктической зоны РФ. Задача по созданию центра входит и в ряд стратегических документов республики Саха (Якутия).

Задачи центра

Всемирный центр мамонта, считает Николаев, мог бы послужить основой для систематизации отрасли, в том числе для паспортизации объектов мамонтовой фауны. Это позволит получить новые знания о климате, экологии позднего плейстоцена, сконструировать древние геномы, клеточные тканевые структуры, биоценозы, а также создать условия для продвижения Арктики. "Научная концепция центра предполагает полный цикл, который включает организацию находок мамонтовой фауны, сохранение их в первозданном виде, комплексное изучение останков и экспонирование их для широкой аудитории", - добавил глава республики.

По его словам, планируется строительство пяти ключевых инфраструктурных объектов. Основным из них станет криохранилище мамонтовой фауны. Его спроектируют по принципам, которые веками применяют жители Якутии, используя возможности мерзлоты и долгой холодной якутской зимы для хранения продовольствия, строя специальные ледники с запасами льда, который не тает даже в самые жаркие летние месяцы.

Центр мамонта предполагает также строительство научно-лабораторного комплекса, состоящего из трех секторов - сектора палеонтологии для организации традиционных исследований, сектора радиографических и изотопных исследований для радиоуглеродного определения возраста, выявления путей миграции древних животных и сектора палеогеномики для обеспечения генетических исследований древних геномов, в том числе отработки методов клонирования.

"Данный комплекс станет основой, позволяющей реализовать одну из главных сверхзадач Всемирного центра мамонта - это амбициозная цель возрождения мамонта в условиях развития биотехнологий", - пояснил он.

Популяризация знаний

Строительство в рамках Всемирного центра мамонта музейно-экспозиционного комплекса с образовательным центром позволит не только экспонировать палеонтологические выставки, но и изучать методы консервации музейных экспонатов, проводить анатомо-морфологические исследования, в том числе с применением интерактивных и мультимедийных технологий. "Этот комплекс, на мой взгляд, создаст синергетический эффект, став новым центром притяжения в Арктике", - заявил Николаев.

Всемирный центр предполагает создание и научно-исследовательского полигона "Парк Ледникового периода" для изучения глобальных климатических изменений позднего плейстоцена и галоцена, воспроизведения климатических факторов, которые имели решающее значение в те периоды.

"Полигон позволит получить результаты, основанные на наблюдении за поведением животных, вымерших многие тысячи лет назад. Вместе с тем полигон не только привлечет внимание научных центров всего мира, занимающихся изучением глобальных климатических изменений, но также вызовет большой интерес в мире как уникальный туристический объект, который воссоздает эпоху мамонта в естественных условиях", - пояснил он.

Для сохранения уникальных палеонтологических материалов в надлежащем виде Всемирный центр мамонта предполагает создание сети станций мониторинга экспедиционных баз в районах Арктической зоны Якутии, которые будут оснащены необходимой экспедиционной техникой и научным оборудованием. Создание сети подобных станций позволит принимать оперативные меры по добыче и сохранению материалов при получении информации об обнаружении новых памятников.