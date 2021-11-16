Синоптики прогнозируют переменную облачность в Москве 16 ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет минус один - плюс один градус. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус четырех градусов.

Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус четырех - плюс одного градуса. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус шесть градусов.