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Власти Москвы заявили, что в столице в 2022 году реконструируют 17 прудов

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что водоемы очистят от иловых отложений, отремонтируют береговые полосы и высадят водную растительность

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства в следующем году проведут работы по благоустройству 17 столичных прудов. Об этом сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Планируется привести в порядок 17 прудов, в том числе два Лианозовских пруда, каскад Лефортовских прудов, Гончаровский пруд. Водоемы очистят от иловых отложений, отремонтируют береговые полосы, высадят водную растительность и проведут восстановительное благоустройство территории", - сказал он.

Бирюков уточнил, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды: они не только создают благоприятные климатические условия, но и являются местом отдыха жителей.

Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных прудов. "В случае выявления проблем принимается решение о капитальном ремонте. Список водных объектов, подлежащих благоустройству, формируется ежегодно с учетом мнения горожан", - заключил заммэра.

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