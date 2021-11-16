Кислородная станция и промышленный концентратор кислорода заработают в Коми до конца года

СЫКТЫВКАР, 16 ноября. /ТАСС/. Кислородная станция в Сыктывкаре и промышленный концентратор кислорода в Ухте заработают до конца этого года. Еще шесть промышленных концентраторов будут закуплены для медучреждений в следующем году, чтобы решить острую проблему нехватки медицинского кислорода в регионе, где сейчас нет собственного производства, сообщили ТАСС в Минздраве Коми.

"Кислородную станцию в Сыктывкаре на базе кардиодиспансера и промышленный концентратор кислорода в Ухте на базе Ухтинской городской больницы № 1 планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года. Мощность кислородной станции в Сыктывкаре - 1,3 тонны жидкого кислорода в сутки, промышленного концентратора кислорода в Ухте - 1 000 литров в минуту. Они обеспечат потребности только тех учреждений, в которых будут установлены", - сообщили ТАСС в министерстве.

Помимо этого, в 2022 году планируется закупить еще шесть промышленных концентраторов производительностью более 1 тыс. литров в минуту в Воркутинскую инфекционную больницу, Интинскую горбольницу, Печорскую ЦРБ, Усинскую ЦРБ, республиканскую инфекционную больницу, городскую больницу Эжвинского района. Источники финансирования прорабатываются. Ранее глава республики Владимир Уйба отмечал, что на одну кислородную станцию в бюджете региона выделено 35 млн рублей, такая же сумма будет предоставлена по линии Минпромторга России.

По информации Минздрава, на данный момент кислород в Коми поставляют две компании - из Нижнего Тагила и из Татарстана. При этом приходится работать с колес и буквально по литрам распределять кислород между муниципалитетами, отмечал глава республики. Собственного производства медицинского кислорода в регионе нет.

"На сегодня в среднем требуется 18 тонн кислорода в сутки. Потребность в нем возросла вдвое в сравнении с предыдущими подъемами заболеваемости коронавирусной инфекцией", - добавили в Минздраве Коми.

На 15 ноября в Коми выявлено 84 836 заразившихся, прирост за сутки 383 заболевших. Выздоровели 70 955 человек, умерли 2 102. Привились первым компонентом более 325 тыс. человек, или почти 52% взрослого населения региона, завершили иммунизацию более 297 тыс. человек.