Задержанные из-за циклона рейсы вылетели в пункты назначения в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Рейсы, задержанные на несколько дней из-за циклона в Хабаровском крае, вылетели в аэропорты назначения. Об этом сообщается в Telegram-канале хабаровского аэропорта.

Так, вылетели рейсы из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и Охотск, задержанные по метеоусловиям на местах 10, 11 и 12 ноября. Вчерашний и сегодняшний рейсы в эти населенные пункты перенесены на 17 ноября.

Также вылетел рейс на Аян, задержанный 11 ноября.

Хабаровский край на прошлой неделе находился под действием циклона, сместившегося на территорию Дальнего Востока с севера Корейского полуострова. Осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также сильный ветер отмечались на большей части региона. Были перебои с подачей электроснабжения в поселках, не работали паромные переправы, для междугородних автобусов закрывали дороги, отмечались сбои в работе общественного транспорта, задерживались авиарейсы. Сейчас погода улучшилась.