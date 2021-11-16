В столичном метро к запуску 10 станций БКЛ обновят около 90 тыс. элементов навигации

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Московский метрополитен обновит более 30 тыс. схем, а также установит на объектах метро и в поездах 59 тыс. указателей перед открытием 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Московский метрополитен обновляет навигацию перед открытием участка Большой кольцевой линии (БКЛ), на котором расположено 10 станций. Чтобы пассажиры могли легко сориентироваться, в вагонах и на станциях меняют более 30 тыс. схем подземки. Для удобства пассажиров на объектах метрополитена и в поездах установят 59 тыс. указателей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе нового участка установят 918 лайтбоксов, которые помогут пассажирам найти выходы, соседние станции и остановки наземного транспорта.

"В день запуска будет работать аудиоинформирование - на эскалаторах и в вагонах поездов начнут сообщать об открытии новых станций. Построить новый маршрут помогут и сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Десять станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируют открыть в ближайшее время. Новый участок БКЛ улучшит транспортную ситуацию в районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Фили-Давыдково, Можайский, Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, Обручевский, Ломоносовский, Черемушки, Коньково, Зюзино и Нагорный.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме она обозначена номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция.