Лига безопасного интернета обратилась в МВД в связи с ростом продаж фейковых QR-кодов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Лига безопасного интернета (ЛБИ) обратилась в МВД в связи с резким ростом продаж фейковых сертификатов и QR-кодов о вакцинации от коронавируса в интернете. Об этом ТАСС сообщила директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"Группы растут в невероятном количестве. Появились и генераторы QR-кодов, и отрицательных тестов. Все эти мошеннические действия необходимо проверять и пресекать. Поэтому мы обратились в МВД России", - сказала Мизулина.

По ее словам, обнаружен ряд групп и ботов в мессенджере Telegram по продаже поддельных QR-кодов о вакцинации в разных регионах. Также были обнаружены генераторы случайных QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, с помощью которых гражданин сможет самостоятельно сделать фальшивый код или справку. Всего порядка 40 сообществ, у некоторых из которых от 60 до 100 тыс. подписчиков, сказала она.

С апреля в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы увеличится до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет.