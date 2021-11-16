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Штормовое предупреждение объявили в Бурятии на 16-17 ноября из-за похолодания и метелей

Водителей просят отказаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим

ТАСС, 16 ноября. Гидрометцентр Бурятии объявил штормовое предупреждение по региону на ближайшие два дня из-за резкого похолодания, сильного ветра и метелей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

"По данным бурятского Гидрометцентра, 16 ноября вечером по юго-западу и Прибайкалью, 17 ноября по республике ожидается резкое похолодание на 10 и более градусов, усиление ветра до 15-20 м/с, снег, метели, установление снежного покрова. На перевалах автодорог местами гололедица, снежные накаты, заносы", - говорится в сообщении.

В главке МЧС призвали водителей отказаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим.

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