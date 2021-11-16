{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптик предупредил о росте атмосферного давления в Московском регионе к вечеру

В центре города ожидается температура около нуля

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Рост атмосферного давления будет наблюдаться в Москве и Подмосковье, к вечеру данный показатель составит 755 мм ртутного столба при норме в 748 мм. Об этом во вторник собщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Атмосферное давление растет, барометры к вечеру покажут 755 мм ртутного столба, что выше нормы", - сказал он.

Синоптик добавил, что погоду в Москве и регионе сегодня будет формировать антициклон, медленно уходящий к югу. "Переменная облачность без осадков в столице. В центре города температура около нуля. По области от минус двух до плюс двух градусов. Ветер западный, довольно сильный, от 5 до 10 м/с", - рассказал он.

Теги
Россия
В Удмуртии число заразившихся коронавирусом превысило 70 тыс. человек
За последние сутки в регионе зафиксировали 382 случая
Читать полностью