Синоптик предупредил о росте атмосферного давления в Московском регионе к вечеру

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Рост атмосферного давления будет наблюдаться в Москве и Подмосковье, к вечеру данный показатель составит 755 мм ртутного столба при норме в 748 мм. Об этом во вторник собщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Атмосферное давление растет, барометры к вечеру покажут 755 мм ртутного столба, что выше нормы", - сказал он.

Синоптик добавил, что погоду в Москве и регионе сегодня будет формировать антициклон, медленно уходящий к югу. "Переменная облачность без осадков в столице. В центре города температура около нуля. По области от минус двух до плюс двух градусов. Ветер западный, довольно сильный, от 5 до 10 м/с", - рассказал он.