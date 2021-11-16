В Японии проведут торжества по случаю совершеннолетия дочери императора

20 лет, когда в Японии наступает совершеннолетие, принцессе исполнится в среду, 1 декабря, однако торжества по этому поводу будут проведены в следующее воскресенье, чтобы не мешать занятиям девушки в токийском Университете Гакусюин, где она углубленно изучает японскую литературу. В ходе церемоний Айко вначале посетит святилища национальной религии синто, посвященные, в частности, предкам императорской семьи. Затем она впервые появится во дворце в длинном придворном платье, и отец вручит ей Орден Священной короны на ленте, который даруется совершеннолетним девушкам в императорской семье.

Бриллиантовую тиару, которая украсит прическу принцессы, предполагается взять в долг у тетки Айко, бывшей принцессы Саяко. В 2005 году она вышла замуж за простолюдина и потеряла права члена императорской семьи. Новую тиару пока решено не заказывать из-за ограничений, связанных с пандемией. По этой же причине не будет проведен и банкет с приглашением широкого круга гостей.

От имени выборной исполнительной власти и населения страны принцессу по случаю совершеннолетия будет приветствовать 5 декабря во дворце премьер-министр Японии Фумио Кисида. В церемониях примут также участие члены императорской семьи.

Принцесса Айко поступила в университет в 2020 году. Помимо изучения японской литературы она проходит там курсы английского и испанского языков, ряд других предметов. Императрицей в будущем она стать не сможет, поскольку престол в стране передается только по прямой мужской линии. В то же время, по данным опросов, значительная часть японской общественности готова поддержать изменение такого порядка.