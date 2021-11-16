Ученик детского технопарка Москвы стал призером нацчемпионата WorldSkills Hi-Tech

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Восьмиклассник из Москвы Даниил Конахин занял второе место на VIII Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021. Ученик школы № 2098 имени Героя Советского Союза Доватора, слушатель детского технопарка "На Зорге" участвовал в соревнованиях в составе команды юниоров госкорпорации "Роскосмос", сообщает во вторник официальный портал мэра и правительства столицы.

"Теперь Даниилу предстоит бороться за победу в следующей возрастной категории - 14-16 лет. Он продолжит учиться и готовиться к соревнованиям в детском технопарке. Там он приобретет опыт, который пригодится и во время учебы в университете, и при выборе дальнейшего жизненного пути. А участие и победы в чемпионатах WorldSkills станут серьезным вкладом в собственное будущее, позволят привлечь внимание потенциальных работодателей", - сказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности проходил в Екатеринбурге в конце октября. Около 500 человек демонстрировали навыки по 39 компетенциям в сфере производства, инженерных, информационных, строительных технологий, услуг, транспорта и логистики. Конахин соревновался в категории юниоров от 11 до 14 лет в компетенции "Сетевое и системное администрирование".

"Технопарк "На Зорге" был открыт четыре года назад. Он стал четвертым детским технопарком столицы. Различные программы обучения и мастер-классы в нем за эти годы прошли около 5 тыс. школьников. Занятия с подростками проводят практикующие профильные специалисты, поэтому слушатели получают навыки, необходимые для решения актуальных задач в жизни, а не только теоретические знания. Высокий уровень обучения лучше всего доказывают победы учащихся в различных конкурсах и соревнованиях. Так, Даниил Конахин неоднократно принимал участие, становился призером и побеждал в чемпионатах WorldSkills", - рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

В технопарке "На Зорге" на площади 500 кв. м расположены лаборатории креативных индустрий. Среди них - архитектура, дизайн, мода, полиграфия и книгопечатание, создание упаковки, 3D-моделирование, цифровые технологии проектирования, технологии для медиаиндустрии и фото- и видеопроизводства, культурной сферы и сферы развлечений. Школьники могут познакомиться здесь с потенциальными работодателями. Они посещают офисы компаний, строительные и производственные площадки, типографии, проектные и архитектурные бюро; разрабатывают проекты, которые проходят путь от идеи до реализации. Им помогают развить творческое мышление, научиться управлять проектом, погружаясь в профессию архитектора, дизайнера, модельера, инженера или конструктора, уточняется на портале.