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Более 8 млрд рублей направили на борьбу с коронавирусом в Свердловской области

Свыше 2 млрд рублей направлены на стимулирующие выплаты медикам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Более 8 млрд рублей направлено на борьбу с коронавирусом в Свердловской области с начала пандемии. Более 2 млрд рублей направлено на стимулирующие выплаты врачам, сообщил во вторник на заседании заксобрания региона губернатор Евгений Куйвашев.

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"На сегодняшний день фактическое финансирование мер по противодействию COVID-19 за счет средств федерального и областного бюджетов составило более 8 млрд рублей. Свыше 2 млрд рублей направлено на стимулирующие выплаты для врачей и медперсонала", - сказал он.

Куйвашев добавил, что средства направлены на укрепление системы здравоохранения, помощь семьям с детьми, сохранение стабильности на рынке труда.

В Свердловской области с конца сентября наблюдался рост заболеваемости ковидом, однако на данный момент он прекратился. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 168 302 случая заражения, выздоровели 149 517 человек, умерли 7 917 человек. Согласно данным ресурса стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 43,7%.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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