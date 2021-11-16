Военные передали более 30 тонн сжиженного кислорода медикам Севастополя и Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) и Южного военного округа (ЮВО) передали более 30 тонн сжиженного кислорода медицинским учреждениям Севастополя и Крыма, проводящим лечение пациентов от последствий коронавирусной инфекции, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ЧФ.

Ранее сообщалось, что наиболее сложная ситуация с запасами медицинского кислорода сложилась в Воронежской, Кировской, Ивановской областях, Алтайском крае и городе Севастополе. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, власти предпринимают краткосрочные меры для поддержки регионов.

"В соответствии с обращениями руководителей данных субъектов Российской Федерации к командованию Южного военного округа (ЮВО), в настоящее время налажены регулярные поставки кислорода в медучреждения Крыма и Севастополя в объемах, сопоставимых с возможностями аэродромного оборудования, предназначенного для выработки жидкого кислорода. Всего в лечебные учреждения региона с хранилищ военных аэродромов ЧФ и ЮВО, расположенных в регионе, передано более 30 тонн сжиженного кислорода", - говорится в сообщении.

В Севастополе ежедневно фиксируется более 300 новых случаев заражения коронавирусом, в Крыму - более 800 случаев за сутки. Власти города и республики ранее сообщали, что дефицита ковидных коек нет. Из-за роста заболеваемости в обоих регионах полуострова ужесточили ограничительные меры, в частности ввели QR-коды и обязательную вакцинацию работников различных сфер, в том числе туризма.