Проекты низкоуглеродного развития назвали перспективными для уральского НОЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Уральский научно-образовательный центр займется проектами низкоуглеродного развития на базе нового карбонового полигона в Свердловской области "Урал-Карбон". Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании Заксобрания региона во вторник.

"Мощным инструментом инновационного развития сегодня становится Уральский межрегиональный научно-образовательный центр. <...> Среди перспективных направлений НОЦа - участие в проектах низкоуглеродного развития, на базе Коуровской обсерватории УрФУ открыт карбоновый полигон "Урал-карбон", - сказал Куйвашев.

Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука и университеты" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.