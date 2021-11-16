Агентство инвестиционного развития выплатило задолженность по зарплате на 130 млн рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Агентство инвестиционного развития" выплатила задолженность по зарплате на общую сумму более 130 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"После вмешательства Басманной межрайонной прокуратуры Москвы трудовые права работников восстановлены, задолженность погашена в полном объеме, компенсация за задержку выплаты заработной платы выплачена", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что ранее прокуратура провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в АНО "Агентство инвестиционного развития", в ходе которой выявлена задолженность по заработной плате перед 111 работниками на общую сумму более 130 млн рублей. По ее результатам Басманный межрайонный прокурор внес генеральному директору организации представление и возбудил в отношении юридического и должностного лица АНО дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений). В интересах 25 работников прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с работодателя начисленной, но невыплаченной заработной платы.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что бывшие сотрудники АНО "Агентство инвестиционного развития" пожаловались президенту Владимиру Путину на нарушение этой организацией трудового законодательства. По их словам, работникам АНО многие месяцы не выплачивалась зарплата, а к августу практически все сотрудники были сокращены или уволены по иным основаниям без выплаты полагающихся по закону пособий и компенсаций.