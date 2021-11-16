Росреестр рассчитывает на принятие закона об электронном документообороте с МФЦ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Законопроект о переходе на электронный документооборот между Росреестром и многофункциональными центрами (МФЦ) при кадастровом учете и регистрации прав на недвижимость планируется принять в 2022 году, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

"Росреестр представил предложения по внесению данного законопроекта в план законопроектной деятельности правительства РФ на 2022 год", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что благодаря электронному взаимодействию будет ускорено предоставление госуслуг. При этом сокращение сроков прогнозируется на то время, которое сегодня затрачивается на физическое перемещение бумажных документов из МФЦ в Росреестр в каждом конкретном регионе.

Росреестр ранее подготовил законопроект о переходе на безбумажный документооборот с многофункциональными центрами при государственном кадастровом учете и регистрации прав на недвижимость. Предполагается, что предоставленные заявителем бумажные документы в электронную форму будет переводить уполномоченный работник МФЦ. Он же будет заверять их усиленной квалифицированной электронной подписью.

В территориальные органы Росреестра будут направлять только электронные документы по защищенным цифровым каналам. Сейчас при обращении заявителя в МФЦ бумажные документы направляются в территориальный орган Росреестра, после проверки подлинности возвращаются в МФЦ и отдаются заявителю. Как считают в Росреестре, отказ от перемещения документов на бумажном носителе особенно важен для некоторых регионов России с большими расстояниями между населенными пунктами и плохой транспортной доступностью отдельных районов.

Данная инициатива является частью проекта Росреестра по отказу от бумажного документооборота "Стоп-бумага". Сейчас по площади архивы Росреестра во всех регионах в целом занимают примерно 51 футбольное поле, и только половина этих документов оцифрована. Ежегодно образуется более 11 млн дел - это почти три футбольных поля. Оцифровка архивов и переход к электронным документам позволят создать качественную инфраструктуру, ускорить процесс регистрации сделок, обеспечить экстерриториальную регистрацию в сжатые сроки и создавать новые сервисы, отмечал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.