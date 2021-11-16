МВД планирует наградить пермского школьника за задержание 46-летнего грабителя

ПЕРМЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Школьник из Перми помог задержать 46-летнего грабителя, который украл у одной из прохожих телефон. В настоящее время решается вопрос о поощрении подростка, сообщается во вторник на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

"16-летний [парень] прогуливался с матерью в Кировском районе. Подросток увидел, как на улице на одну из прохожих напал мужчина и отобрал у нее телефон. Школьник не растерялся и вырвал из рук налетчика похищенный гаджет. Тем временем злоумышленник успел скрыться", - передают в ведомстве.

Затем подросток начал преследование и обнаружил мужчину в соседнем дворе. Как сообщили в МВД, школьник задержал злоумышленника и вызвал полицию, которая увезла нападавшего в участок. Там он дал признательные показания.

В результате было возбуждено уголовное дело за грабеж, подозреваемого заключили под стражу. В ближайшее время полиция планирует поощрить подростка за смелость и решительные действия.