Сотрудников Томской областной клинической больницы возмутил ролик о враче-взяточнике

ТОМСК, 16 ноября. /ТАСС/. Работников Томской областной клинической больницы (ТОКБ) возмутил короткометражный фильм о враче, который отказал пациенту в неотложной помощи после ДТП и оказался взяточником. Съемки ролика велись в учреждении, теперь медики требуют публичных извинений, сообщили журналистам в пресс-службе областного департамента здравоохранения со ссылкой на коллектив ОКБ.

Картина "Мне теперь с этим жить" была опубликована в октябре, съемки проходили в Томске, в том числе на территории ОКБ. По сюжету ленты главный герой и его супруга находят на дороге молодого человека, попавшего в ДТП, а после привозят его в ближайшее медучреждение. Однако врач больницы отказывается спасать пострадавшего, называет его бандитом и заявляет, что "не видит стимула помогать". При этом он не отказывается от взятки, которую для спасения жизни предлагает главный герой картины, его сыграл один из основателей танцевальной команды "ЮДИ" Денис Вишняк, коллектив которого дважды выходил в финал шоу "Минута Славы" и становился призером "Британия ищет таланты" (Britain's Got Talent).

"Один из главных героев фильма - врач ТОКБ, который не оказывает медицинскую помощь умирающему пациенту, не отказываясь от взятки. В завершении мы видим фразу: "Кто погубил одну жизнь, тот погубил человечество". Считаем подобное видео оскорбительным, дискредитирующим и требуем публичных извинений", - цитирует пресс-служба департамента коллективное письмо работников.

Также сообщается, что "авторы, видимо, хотели показать некий художественный вымысел, неуместный в работе врачей, однако при этом в фильме неоднократно используются кадры главного корпуса Томской областной клинической больницы с названием крупнейшего медучреждения региона".