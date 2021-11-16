Кабмин выделил более 2,2 млрд рублей на поддержку учреждений культуры в пандемию

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,2 млрд рублей на поддержку федеральных учреждений культуры в пандемию, сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"Из общей суммы более 1,2 млрд рублей будет направлено Министерству культуры для дальнейшего предоставления субсидий подведомственным театрально-концертным организациям и еще свыше 606 млн рублей - для субсидий подведомственным музеям", - указывается в сообщении. Отдельный транш в 196 млн рублей направят Большому театру, еще 197 млн рублей - Эрмитажу, добавили в правительстве.

Ранее о решении выделить средства на поддержку театров, музеев и концертных организаций Мишустин говорил на заседании кабмина. Премьер отмечал, что из-за угрозы распространения коронавируса учреждения культуры вынуждены ограничить заполняемость залов, что в свою очередь привело к снижению их доходов. При этом они должны исполнять обязательства по зарплатам, коммунальным и налоговым платежам.

В октябре правительство направило более 624,7 млн рублей на поддержку государственных цирковых организаций.