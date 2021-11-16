Первая в Подмосковье станция проверки состояния здоровья появилась в МФЦ в Долгопрудном

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Пилотный проект по установке диагностических комплексов по проверке состояния организма на базе МФЦ запустили в Подмосковье. Первая станция здоровья заработала в Долгопрудном, сообщила во вторник пресс-служба Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

"На базе МФЦ Подмосковья запущен пилотный проект по установке современных диагностических комплексов, где можно быстро и без предварительной записи проверить состояние здоровья. Первая такая станция открыта в МФЦ Долгопрудного. С помощью новых технологий жители могут измерить давление, пульс, рост и вес <...>. Контроль таких показателей особенно важен в условиях пандемии, когда многие переносят визит к врачу. Пребывание в центрах "Мои Документы" становится все более комфортным для жителей - одновременно с получением нужной услуги теперь можно пройти бесплатное мини-обследование", - приводятся в сообщении слова министра госуправления, ИТ и связи Московской области Максима Рымара.

В материале отмечается, что прохождение диагностики на станции здоровья в МФЦ займет около 5-10 минут, предварительная запись не требуется. В пресс-службе также рассказали, что комплекс полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Результаты обследования выдаются сразу после проверки организма, по желанию данные можно внести в электронную медицинскую карту.