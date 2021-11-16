{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первая в Подмосковье станция проверки состояния здоровья появилась в МФЦ в Долгопрудном

Прохождение диагностики на станции здоровья в МФЦ занимает около 5-10 минут

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Пилотный проект по установке диагностических комплексов по проверке состояния организма на базе МФЦ запустили в Подмосковье. Первая станция здоровья заработала в Долгопрудном, сообщила во вторник пресс-служба Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

"На базе МФЦ Подмосковья запущен пилотный проект по установке современных диагностических комплексов, где можно быстро и без предварительной записи проверить состояние здоровья. Первая такая станция открыта в МФЦ Долгопрудного. С помощью новых технологий жители могут измерить давление, пульс, рост и вес <...>. Контроль таких показателей особенно важен в условиях пандемии, когда многие переносят визит к врачу. Пребывание в центрах "Мои Документы" становится все более комфортным для жителей - одновременно с получением нужной услуги теперь можно пройти бесплатное мини-обследование", - приводятся в сообщении слова министра госуправления, ИТ и связи Московской области Максима Рымара.

В материале отмечается, что прохождение диагностики на станции здоровья в МФЦ займет около 5-10 минут, предварительная запись не требуется. В пресс-службе также рассказали, что комплекс полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Результаты обследования выдаются сразу после проверки организма, по желанию данные можно внести в электронную медицинскую карту.

Теги
Россия
Карта "Тройка", посвященная площадкам для собак, появилась в кассах московского метро
Главным героем тематической карты стал пес по кличке Буся
Читать полностью