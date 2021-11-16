Три новых очага коронавируса зафиксировали в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Общее число очагов коронавируса в Тюменской области достигло четырех, три новых очага обнаружили в "Винзилинском психоневрологическом интернате" (заболевших 29 человек, контактных 75), "Медицинском городе" (заболевших 19 человек, контактных 55) и в Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре (заболевших 21 человек, контактных 19). Об этом во вторник говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области находятся четыре очага коронавирусной инфекции. К действующему на прошлой неделе очагу в центре восстановительной медицины и реабилитации "Снежинка" добавились три новых очага", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки зарегистрировано 347 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 75 963 случая, выздоровели 59 988 человек, полный курс вакцинации прошли 685 576. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 56,1%.