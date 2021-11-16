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Пандемия COVID-19

Pfizer проведет в России исследование нового лекарства от COVID-19

Соответствующее разрешение американская компания получила у Минздрава РФ
© Mauro Scrobogna/LaPresse via AP

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минздрав РФ выдал разрешение на проведение в России клинических испытаний антивирусного препарата для лечения COVID-19 американской фармацевтической компании Pfizer, следует из государственного реестра разрешений на проведение исследований министерства.

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"Оценка безопасности и эффективности двух схем перорального введения препарата PF-07321332/Ритонавир в профилактике симптомов инфекции SARS-CoV-2 у взрослых, контактировавших в домашних условиях с лицом с симптоматическими проявлениями инфекции COVID-19", - указано в реестре.

Начало исследования - 12 ноября, окончание - 14 марта 2023 года. В нем примут участие 90 человек, мероприятия пройдут в 16 организациях в 8 регионах страны. Всего в испытаниях препарата участвуют 7 тыс. человек из разных стран, сообщил представитель компании газете "Ведомости".

Ранее Pfizer заявляла, что произведенный ею антивирусный препарат для лечения COVID-19 по результатам второй фазы клинического исследования показал снижение риска госпитализации или летального исхода на 89%. По заявлениям компании, препарат потенциально можно будет принимать при проявлении первых симптомов коронавируса или после контакта с инфицируемым без необходимости госпитализации.

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