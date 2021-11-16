Рошаль считает, что в РФ должны создать систему по юридической и страховой защите медиков

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Медицинские работники сегодня не имеют необходимой защиты при возникновении проблем, именно поэтому в России нужно создать систему по их юридической и страховой защите. Такое мнение высказал во вторник глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

"Врач у нас сегодня не защищен. Когда за рубежом возникает какая-то проблема у врача, им занимается страховая компания, они застрахованы, и страховая компания борется за то, чтобы было все нормально. А здесь сами врачи выискивают, кто их будет защищать. То, что должна в стране наконец-то быть создана защита юридическая и страхования медицинских сотрудников, не только врачей, никаких сомнений нет", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ранее Национальная медицинская палата России призвала в период пандемии установить мораторий на судебное преследование медицинских работников по делам, связанным с оказанием помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Причиной инициативы стало то, что некоторые правозащитные адвокатские организации начали активно формировать спрос на свои услуги, побуждая пациентов подавать в суд на медицинские организации для компенсации морального вреда.