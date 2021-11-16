Адыгейский университет с партнерами начнет подготовку специалистов в сфере IT и педагогики

МАЙКОП, 16 ноября. /ТАСС/. Адыгейский госуниверситет с 2022 года запустит с партнерами программу подготовки IT-специалистов, владеющих психолого-педагогическими компетенциями, сообщил ТАСС во вторник ректор вуза Дауд Мамий.

Концепцию новой образовательной программы по подготовке IT-специалистов с психолого-педагогическими компетенциями "Искусственный интеллект в математическом и IT-образовании" обсудили на площадке Адыгейского госуниверситета ректор АГУ Дауд Мамий, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, ректор Научно-технологического университета "Сириус" Максим Федоров и руководитель Академии Яндекса Евгения Куликова.

"IT-компании сегодня выводят на рынок многие цифровые образовательные продукты, в процессе создания которых участвуют программисты, но не участвуют психологи, педагоги и методисты. В итоге эти образовательные продукты являются не вполне качественными, и пандемия это показала. Таким образом, стране и миру нужны не просто грамотные IT-специалисты, а специалисты, обладающие еще и набором психолого-педагогических компетенций. Именно таких специалистов мы планируем выпускать в рамках нашей совместной образовательной программы с Московским физико-техническим институтом, Университетом "Сириус" и компанией "Яндекс", - сказал Дауд Мамий.

Сетевая образовательная программа планируется к запуску со следующего учебного года, обучение будет проходить на базе АГУ и МФТИ. На программу будут принимать абитуриентов, проявляющих выдающиеся успехи в математике и информатике и интересующихся преподаванием. Она будет спроектирована на основе одной из топовых программ физтеха "Прикладная математика и информатика", реализуемой ФПМИ. Студенты получат знания и практическую подготовку в области математического обеспечения искусственного интеллекта, программной реализации алгоритмов искусственного интеллекта, психолого-педагогических технологий, уточнил ректор.

Совместные образовательные программы

Как рассказали в пресс-службе Адыгейского госуниверситета, участники встречи уже имеют успешный опыт взаимодействия в области математики и математического образования. МФТИ и компания "Яндекс" продолжительное время реализуют совместные образовательные программы в области искусственного интеллекта и машинного обучения. С 2017 года на базе АГУ активно работает Кавказский математический центр, организованный совместно с МФТИ, его деятельность ориентирована на повышение уровня исследований в области математики и качества всех уровней математического образования в Адыгее и регионах Юга России. В партнерстве с НТУ "Сириус" МФТИ и АГУ реализуют совместные образовательные программы в области математики и ее приложений.

Новая образовательная программа "Искусственный интеллект в математическом и IT-образовании" станет первым шагом в деятельности консорциума "Университетская математическая и цифровая экосистема Юга России", созданного МФТИ, АГУ, НТУ "Сириус" и компанией "Яндекс". Деятельность консорциума, в который войдут ведущие университеты Юга России, будет направлена на разработку и внедрение новых образовательных программ, выявление и сопровождение математических талантов в рамках реализации стратегического проекта программы развития АГУ до 2030 года, поддержанной Министерством науки и высшего образования РФ в конкурсе "Приоритет-2030". Соответствующее соглашение было подписано по итогам встречи.