Опрос: 79% детей в России смотрят и читают блогеров

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Почти 80% детей в России читают блогеров и смотрят их видео, когда находятся в интернете. Это следует из исследования "Лаборатории Касперского", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Согласно данным опроса "Лаборатории Касперского", большинство детей (79%), по их словам, смотрят видео или читают посты блогеров, когда сидят в интернете. При этом из них 22% следят за блогерским контентом постоянно. Чаще всего детям интересны блоги, связанные с компьютерными играми (52%), музыкой (43%) и игрушками (35%). Стоит также отметить, что 30% опрошенных интересуются челленджами - видео или постами, в которых блогер выполняет различные задания", - говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, половина родителей не хотели бы, чтобы их дети стали блогерами, в то время как 23% не против, чтобы ребенок занялся блогингом, но только когда вырастет, еще 19% не против, что ребенок стал блогером в детском возрасте - при условии оплаты такой деятельности.

"Только 11% родителей не знают, следит ли их ребенок за какими-либо блогерами, что само по себе уже является хорошим показателем. Однако проблема кроется еще и в том, что взрослые не всегда разделяют интересы детей. Мы все же предлагаем родителям попробовать посмотреть видео или почитать посты блогеров, которыми интересуются их дети. Это в том числе позволит лучше понимать друг друга и научиться разговаривать на одном языке", - приводятся в сообщении слова руководителя направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрея Сиденко.

Об исследовании

Опрос проведен компанией Online Interviewer по заказу "Лаборатории Касперского" в 2021 году в России среди родителей и их детей школьного и дошкольного возраста. Всего опрошено 500 человек.