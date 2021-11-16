Действие санитарно-эпидемических правил профилактики ковида в России продлили до 2024 года

Отопительный сезон в районах Омской области может быть сорван из-за роста цен на уголь

Директор компании, которая обеспечивает теплом социальные объекты и многоквартирные жилые дома в Муромцевском районе на севере Омской области, рассказал, что в организации угля осталось только до конца месяца

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