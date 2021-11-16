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Пандемия COVID-19
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Действие санитарно-эпидемических правил профилактики ковида в России продлили до 2024 года

Постановление вступает в силу 17 ноября
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России до 2024 года. Соответствующее постановление главного санитарного врача опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

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"В пункте 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 №15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" цифры "2022" заменить цифрами "2024", - говорится в документе.

Постановление вступает в силу 17 ноября.

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