Привитые или переболевшие ковидом смогут не уходить на изоляцию после контакта с больными

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Граждане, переболевшие COVID-19 или прошедшие полный курс вакцинации в течение последних шести месяцев, смогут не уходить на самоизоляцию после контакта с больными при условии отсутствия симптомов заболевания. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания", - говорится в документе.

Кроме того, исследование на коронавирусную инфекцию следует проводить на 10-12 день после контакта с больным, следует из постановления.

"Отбор материала для лабораторного исследования должен проводиться на 10 - 12 день со дня последнего контакта с больным COVID-19", - говорится в документе.

Постановление вступает в силу 17 ноября.