ВЦИОМ: половина россиян, имеющих автомобиль, при возможности пересели бы на электрокар

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Возможностью пересесть на электрический аналог воспользовались бы 50% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющих автомобиль. Как свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте центра во вторник, еще 35% пересели бы на велосипед, а 14% отдали бы предпочтение электрическому самокату.

"Если бы тем, у кого в семье есть автомобиль и кто его водит, представилась возможность использовать другие виды транспорта в качестве замены автомобилю, 50% пересели бы на электрический автомобиль (электрокар, 50%, 55-60% среди молодежи, 57% среди 45-59-летних), 35% пересели бы на велосипед (54% среди 18-24-летних, 41% среди 35-44-летних)",- говорится в сообщении.

Кроме того, в гипотетической ситуации покупки автомобиля, 42% респондентов выбрали бы электромобиль, а 46% - авто с двигателем внутреннего сгорания, 5% ни то, ни другое.

Причинами, по которым респонденты выбрали бы электрокар, 83% назвали экологичность, 14% - высокую цену на бензин, еще 11% считают электромобиль более экономичным. Среди тех, кто выбрал бы автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, 36% объяснили свой выбор трудностью с зарядкой электрокара, 14% более дешевым обслуживанием, 12% привычкой.

Более двух третей опрошенных (68%) сообщили, что в их семье есть автомобиль, причем имеют 17% более одного, не располагают личным автотранспортом треть респондентов (33%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 октября 2021 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.