Число участников второго потока "Школы фермера" на Урале увеличилось почти в полтора раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Число участников второго потока проекта "Школа фермера" в Свердловской области увеличено почти в полтора раза, до 26 человек. Программа обучения в новом потоке по желанию аграриев расширена разделом по кормопроизводству, сообщила во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС проректор по организационным и общим вопросам Уральского государственного аграрного университета Надежда Юрченко.

В 2020 году Россельхозбанк впервые запустил в России проект "Школа фермера". В феврале 2021 года он стартовал в Свердловской области. Школа работает на базе Уральского государственного аграрного университета и при поддержке министерства агропромышленного комплекса и продовольственного рынка Свердловской области. Слушатели, которые успешно завершают теоретическое, практическое обучение и представляют работающий бизнес-план, получают диплом установленного образца.

"В первом потоке было 20 слушателей, в этом потоке 26 слушателей. <…> Этот курс отличается от первого потока тем, что он больше по продолжительности - идет 272 часа. Почему увеличен этот курс? Потому что добавлено кормопроизводство. Поскольку у нас направление "Мясное и молочное скотоводство", то слушателям обязательно нужно было дать информацию и материалы", - сказала она.

Юрченко добавила, что обучение на курсе пройдет в дистанционном формате, что удобно для учеников, так как они не отрываются от своих производств, могут посмотреть лекции в удобное время. Практические занятия будут проходить на территории сельхозпроизводителей региона. Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев добавил, что власти оказывают поддержку проекту, сотрудники министерства выступают лекторами школы.

Директор Свердловского РФ АО "Россельхозбанк" Татьяна Шилова добавила, что для банка проект важен не только с точки зрения финансирования, но и развития сельского хозяйства в регионе, так как представляемые проекты имеют большое значение для экономики. При этом на занятиях слушателей учат не только производить товар, но и продвигать его на рынке.

Занятия первой группы студентов в "Школе фермера" прошли с 24 февраля до 30 апреля 2021 года, основной темой обучения стало молочное и мясное скотоводство. Программа подготовки включала в себя 253 часа теории и практики, в завершение фермеры получили диплом установленного образца.