Отопительный сезон в районах Омской области может быть сорван из-за роста цен на уголь

ОМСК, 16 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Омской области, где уже установились морозы до -20 градусов, организовала проверку из-за риска срыва поставок угля в теплоснабжающие организации ряда сельских районов в разгар отопительного сезона из-за резкого роста цен на топливо. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе прокуратуры.

"Прокуратурой Омской области на основании информации о наличии в ряде муниципальных районов рисков несвоевременных поставок угля, связанных с ростом его стоимости, организована проверка исполнения законодательства при прохождении отопительного сезона", - сказали в прокуратуре, не уточняя количество пострадавших муниципалитетов.

Директор компании "Теплосеть-1", которая обеспечивает теплом социальные объекты и многоквартирные жилые дома в Муромцевском районе на севере Омской области, Роман Бурш рассказал ТАСС, что в организации осталось угля только до конца месяца. Причина - рост цен с 3 до более 5 тыс. рублей за тонну кузбасского угля.

"Все малые котельные стали заложниками экономической ситуации в мире. Китай поднял цену на уголь, все поставщики развернулись на экспорт, - рассказал Бурш. - Мы же не можем быстро поменять тариф, нам могут его увеличить только с 1 июля следующего года. Сейчас по факту каждая тонна угля приносит нам убыток".

В прокуратуре ТАСС уточнили, что к проверке привлечено управление федеральной антимонопольной службы России по Омской области для оценки законности ценообразования при закупке угля. "Кроме того, в прокуратуры Новосибирской и Кемеровской областей направлены письма об организации проверок законности действий поставщиков угля, расположенных на территориях указанных регионов", - подчеркнули в пресс-службе.

По мнению Бурша, в сложившейся ситуации решить проблему можно за счет субсидирования региональными властями закупки угля. ТАСС запросил комментарий омского Минэнерго и региональной энергетической комиссии.