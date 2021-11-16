Комитет Думы обсудит проект о QR-кодах с Голиковой, Мурашко и Поповой

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерен провести встречи и обсудить правительственный законопроект о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест с руководством Минздрава и Роспотребнадзора, а также с вице-премьером Татьяной Голиковой. Об этом журналистам во вторник сообщил глава комитета Василий Пискарев.

"Законопроект ушел в регионы на рассылку, в течение месяца он будет находиться там. За этот период времени мы намерены провести собрания и встречи с руководством Роспотребнадзора, Анной Юрьевной Поповой, а также с министром здравоохранения Михаилом Альбертовичем Мурашко <…> Мы не торопимся, мы хотим его очень детально отработать, изучить, послушать мнение общественности, потом уже выходить на первое чтение, пригласив на комитет также и Голикову Татьяну Алексеевну", - отметил Пискарев.

По его словам, к обсуждению также предлагается пригласить представителей общественности и медицинского сообщества, чтобы "документ оказался в итоге понятный для людей, простой для людей, чтобы люди независимо от того, где бы они ни проживали, могли иметь спокойный и комфортный доступ к любым медицинским документам, которые необходимы для коммуникаций". При этом, подчеркнул Пискарев, главная цель законопроекта - разорвать цепочку между заболевшими и здоровыми гражданами, чтобы пандемия скорее прекратилась.

"Никто не заинтересован в том, чтобы закон долго работал, наоборот, все заинтересованы в том, чтобы закон работал недолго, чтобы пандемия была преодолена, а мы все вернулись к обычной привычной жизни", - подчеркнул Пискарев.