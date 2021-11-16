ЦИК наградил Пискарева и Климова медалями за содействие в организации выборов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании во вторник наградил медалью комиссии "За содействие в организации выборов" председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева и главу временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ Андрея Климова.

"За реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, поощрить медалью ЦИК РФ "За содействие в организации выборов" Климова Андрея Аркадьевича, Пискарева Василия Ивановича", - говорится в постановлении комиссии.

Кроме того, ЦИК наградил медалью за содействие в организации выборов исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, первого зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, генерального секретаря - руководителя секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Дмитрия Кобицкого и его заместителя Ивана Мушкета.