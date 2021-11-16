В Крыму вакцинировались более 80% персонала отелей и санаториев

Роспотребнадзор предписал в Крыму обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудникам ряда сфер, в том числе персоналу гостиниц, пансионатов, санаториев, домов отдыха, а также СПА-салонов. В курортной сфере республики задействовано в общей сложности порядка 40 тыс. человек.

"Крайне важно сейчас соблюдать все меры безопасности, крайне важна вакцинация, ее высокий процент. Если говорить о санаторно-курортной сфере, это уже больше 80%. Если в общем по сфере [туризма] - больше 70% было на прошлой неделе", - сказал Волченко.

Министр рассказал, что руководителями крымских средств размещения выявляются и поддельные сертификаты о вакцинации. "Все, что касается масочного режима, социального дистанцирования, рециркуляторов и так далее контролируется уже второй год. И за все это время ни одной серьезной вспышки, никаких серьезных неприятностей на территории средств размещения в Крыму не произошло", - отметил Волченко.

Для создания популяционного иммунитета в Крыму необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек. По последним данным регионального Минздрава, уже вакцинированы и ревакцинированы - более 800 тыс. человек. Власти Крыма рассчитывают при сохранении нынешних темпов вакцинации от коронавируса достигнуть плановых показателей иммунизации к Новому году.

Крым три раза бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году республику уже посетили более 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.