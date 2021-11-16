Конкурс образовательной журналистики стартовал в России

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ объявило о старте всероссийского конкурса образовательной журналистики "Про образование 2021", имена лауреатов будут объявлены 15 декабря в Москве. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства.

"Мероприятие проводится более десяти лет и за это время стало главным событием российской журналистики в сфере образования. Конкурс дает возможность тысячам авторов классических СМИ, интернет-порталов и блогов со всей России заявить о своих достижениях", - говорится в сообщении.

Заявку на участие можно направить до 29 ноября, имена лауреатов объявят 15 декабря на церемонии награждения в Москве.

Работы принимаются по десяти номинациям, среди которых "Лучший медиапроект образовательной организации (школа, СПО, педагогический вуз)", "Журналист года, рассказывающий про образование", "Блогер года, рассказывающий про образование". Оценивать работы будет экспертный совет, в состав которого войдут представители научного сообщества, органов управления образованием, средств массовой информации и других организаций в сфере образования.

Основными критериями оценки жюри станут социальная значимость рассматриваемых тем, достоверность и глубина освещения вопросов профессионального образования, выразительность подачи материала, а также соответствие работы конкурсным требованиям.

"Всероссийский конкурс "Про образование" - площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации в области освещения и популяризации жизни российской школы", - говорится в сообщении.