Коэффициент распространения ковида в Москве снизился до минимума с 11 марта

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве во вторник опустился до 0,69 - минимума с 11 марта, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В России в целом показатель также снизился и составил 0,97. При этом только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся он оказался выше единицы - в Санкт-Петербурге, где он составил 1,02.

Еще в трех регионах - Нижегородской, Ростовской и Самарской областях - коэффициент равен ровно 1, а в шести он ниже этой отметки. Помимо Москвы, это Пермский, Красноярский края и Свердловская область (0,99), Подмосковье (0,98) и Воронежская область (0,97).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.