МВД России предлагает внести 22 новых прекурсора в перечень подлежащих контролю веществ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. МВД России разработало проект постановления правительства, предусматривающий внесение 22 новых прекурсоров в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. Это следует из текста пояснительной записки к подготовленному документу, с которой ознакомился ТАСС.

"МВД России разработан проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ в сфере контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ", которым в перечень предлагается внести 22 новых прекурсора, 18 из них используются для производства наркотических средств катинонового и амфетаминового рядов (таких как N-метилэфедрон, FLEA, MPHP, метилон, мефедрон) и их производных, два вещества применяются для изготовления наркотических средств фентанильного ряда, а еще два могут использоваться в синтезе метадона и родственных ему соединений", - говорится пояснительной записке.

Кроме того, проектом постановления предусмотрена отмена требований к допустимым концентрациям трех прекурсоров (ANPP, NPP и 1-(4-метилфенил)-2-пропанон), что существенно усилит меры государственного контроля в их отношении. "Необходимо обратить внимание на тот факт, что мероприятия по отмене допустимых концентраций последовательно проводятся МВД России для прекурсоров, которые наиболее востребованы у организаторов наркобизнеса", - отмечается в документе. Также подготовленным проектом постановления правительства предлагается определить крупные и особо крупные размеры указанных прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 УК РФ.

Как следует из пояснительной записки, в условиях пандемии в России прослеживается тенденция к увеличению объемов изготовления наркотических средств и психотропных веществ. При этом наркопроизводители гибко обходят законодательство, используя в синтезе так называемые дизайнерские прекурсоры - соединения, имеющие сходство химического строения с прекурсорами, включенными в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю, которые могут использоваться в качестве замены контролируемых веществ.

На необходимость принятия мер, направленных на противодействие распространению не подлежащих контролю и не имеющих легального применения "дизайнерских прекурсоров", обратил внимание Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН). Он направил ноту, в которой представлен перечень конкретных практических мер и подходов к решению проблемы распространения химических веществ и "дизайнерских прекурсоров", включающий в себя целый ряд предложений и требований к правительствам стран, реализация которых позволит существенно сократить объемы их использования в синтезе наркотических средств и психотропных веществ.