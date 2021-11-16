Собянин отметил особую ценность деятельности фонда ЕСПО в условиях пандемии COVID-19

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 10-летним юбилеем фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО).

"Сегодня в условиях пандемии, когда большое количество людей находится в сложной ситуации, начинания, традиции московской благотворительности имеет новое звучание. Хотел выразить слова благодарности обществу, которые не забывает эти прекрасные деяния и которые всегда находятся в нашем сердце, душе и памяти", - сказал мэр.

По его словам, первая электростанция Москвы, которая положила начало мощному индустриальному электроснабжению в городе, первый электрический трамвай, положивший начало развитию общественного транспорта в столице, первые пригородные поезда закладывались во время управления Москвой великим князем Сергием Александровичем в должности генерал-губернатора.

"Удивительные вещи связаны с развитием благоустройства, освещения города. Экологические инициативы кажутся сегодня современными, потому что в свое время было принято решение об ограничении промышленных сбросов в Москву-реку. Сама инициатива для того времени была революционной и сегодня является основой всего экологического движения", - подчеркнул мэр.

Кроме того, Собянин отметил, что все созданные великой княгиней Елизаветой Федоровной благотворительные движения - "это удивительные вещи, которые сегодня актуальны". "Слова огромной признательности обществу, которое занимается восстановлением памяти, истории нашего города и государства", - сказал мэр.

Поздравления в адрес фонда также направили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова и другие.

О фонде

Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" занимается реализацией научно-практических программ в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия. Одной из главных задач фонда ЕСПО является изучение и распространение опыта благотворительной деятельности великой княгини Елизаветы Федоровны и просветительских инициатив великого князя Сергия Александровича в период его управления Москвой. Фонд также ведет организационную и научную работу по созданию музеев памяти семьи императора Николая II и Алапаевских мучеников.