Тюменские власти расширили список мест, где будет действовать система QR-кодов

ТЮМЕНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Систему QR-кодов ввели в Тюменской области для посещения предприятий торговли и заведений общепита. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор у себя в социальных сетях во вторник.

"С 3 декабря в Тюменской области вводится дополнение, и мы расширяем круг объектов, для посещения которых будут требоваться QR-коды. Это все предприятия торговли, в том числе и гипермаркеты площадью свыше 4 тыс. кв. метров, это все предприятия общепита, за исключением предприятий в аэропорту и ж/д вокзале, вдоль автомобильных дорог и в гостиницах для оказания услуг посетителям", - сказал Моор.

Как уточнили в региональном оперштабе, также сертификаты о вакцинации теперь будут необходимы для посещения ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор, тотализаторов, салонов красоты, косметических салонов, соляриев, массажных салонов, парикмахерских, аквапарков, спа-комплексов, банно-оздоровительных комплексов, бань, саун, термальных источников, баз отдыха, туристических баз, пансионатов, домов отдыха. Исключения составляют только бани, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.

Ранее QR-коды в Тюменской области начали действовать для посещения театров, кинотеатров, концертов, цирков, спортивных объектов и ТЦ.

За минувшие сутки зарегистрировано 347 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 75 963 случая, выздоровели 59 988 человек, полный курс вакцинации прошли 685 576. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 56,1%.