Прокуроры добились выплаты долгов по зарплате 350 тыс. гражданам в 2021 году

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Прокуроры в этом году добились выплаты долгов по зарплатам 350 тыс. гражданам на общую сумму более 15 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"За неполный год нами выявлено и пресечено свыше 370 тыс. нарушений законодательства в данной области, в результате вмешательства прокуроров более 350 тыс. граждан получили ранее задержанные выплаты на сумму более 15 млрд рублей", - сказал он на правительственном часе в Госдуме.

Краснов уточнил, что среди них значительное число медицинских работников. "По актам прокурорского реагирования выплачены положенные им средства стимулирующего характера за работу по профилактике и лечению коронавирусной инфекции в размере более 900 млн рублей", - отметил генпрокурор.