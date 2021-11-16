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Разработан документ о критериях оценки подлежащей запрету информации в интернете

Генеральный прокурор Игорь Краснов подчеркнул, что интернет остается "основным источником угроз для детей и подростков с точки зрения распространения негативной, опасной для их жизни информации"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) по инициативе Генеральной прокуратуры России разработало проект документа, определяющего критерии оценки информации в интернете, подлежащей запрету. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.

Он подчеркнул, что интернет остается "основным источником угроз для детей и подростков с точки зрения распространения негативной, опасной для их жизни информации".

"В свободном доступе находится большое количество материалов, способных побудить к насилию, конфликтам на социальной, национальной почве и иным противоправным действиям", - подчеркнул Краснов, отметив, что только в результате вмешательства прокуратуры в этом году запрещен доступ к 27 тыс. таких ресурсов.

"По нашей инициативе Росмолодежью разработан проект ведомственного правового акта об утверждении критериев оценки информации и материалов, необходимых для принятия решения об ее отнесении к запрещенной. Это позволит оперативнее реагировать на подобные явления во внесудебном порядке", - заявил генпрокурор.

О необходимости наращивания усилий в данной сфере, по его словам, генпрокурор России проинформировал руководителей МВД, Минобрнауки и Роскомнадзора. "Нужны более решительные меры по преодолению отмеченных проблем", - подчеркнул Краснов, напомнив фразу Льва Толстого из романа "Война и мир" - "Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть".

Теги
РоссияКраснов, Игорь Викторович
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