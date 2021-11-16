В 17 регионах РФ пресечена практика оказания услуг ЖКХ по нерегулируемым ценам

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Прокуроры в 17 регионах России пресекли практику оказания услуг ЖКХ по нерегулируемым ценам. Об этом сообщил во вторник генпрокурор России Игорь Краснов.

"Значительная работа проведена по поддержанию законности в сфере ЖКХ. В первую очередь меры реагирования касались такой чувствительной для людей темы как установление тарифов на поставку потребителям коммунальных ресурсов. В Волгоградской, Саратовской областях и еще 15 регионах нами приняты меры к искоренению практики оказания предприятиями ЖКХ услуг по нерегулируемым ценам, неправомочному их утверждению органами местного самоуправления", - сказал генпрокурор на правительственном часе в Госдуме.

Он отметил, что повсеместно пресечены факты ненадлежащей организации органами власти и коммунальными службами надежного электро-, тепло- и газоснабжения населения, что существенно снизило риски возникновения аварий и ограничения поставок энергоресурсов.

Краснов также сообщил, что сотни тысяч объектов жилищно-коммунального хозяйства в России остаются в плачевном состоянии.

"Сотни тысяч объектов по всей стране остаются в плачевном состоянии в эксплуатации государственных и муниципальных предприятий", - сказал он.

Генпрокурор РФ сообщил, что в сентябре он обратился в адрес главы государства и председателя правительства "с предложением поручить Минстрою России во взаимодействии с другими ведомствами проработать и ускорить согласование ранее подготовленных проектов постановлений правительства о реконструкции посредством конкурентных процедур объектов ЖКХ, износ которых превысил 60%".

Он отметил, что "многие застарелые проблемы в отрасли могут быть решены посредством заключения и реализации концессионных соглашений". "Итоги проведенных проверок показали, что вопреки основной идее модернизации объектов концессионеры зачастую используют государственное и муниципальное имущество без финансовых вложений в его содержание. Вскрыты случаи непринятия уполномоченными органами мер по вводу имущества в концессионный оборот", - сказал Краснов.

С начала года прокурорами для устранения нарушений закона в данной области внесено 3 тыс. актов реагирования. Их результатом, в том числе стало заключение 113 подобных соглашений в 20 регионах, привлечение в сферу ЖКХ более 3 млрд рублей новых частных инвестиций. "Для развития этой формы государственно-частного партнерства необходимо повысить ее привлекательность и доступность", - считает генпрокурор. "Между тем длительность процесса извлечения прибыли, ограниченного тарифным регулированием, высокий износ объектов водо- и теплоснабжения отрицательно сказывается на их передаче в концессию", - сказал генпрокурор.