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ГП тестирует искусственный интеллект для оценки коррупционных факторов в нормативных актах

Сейчас тестируется специальная программа с элементами искусственного интеллекта, разработанная в рамках цифровой трансформации ведомства, отметил генпрокурор Игорь Краснов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России внедрит систему искусственного интеллекта для оценки коррупциогенных фактов в ведомственных нормативных актах. Об этом сообщил во вторник генпрокурор Игорь Краснов, выступая на правительственном часе в Госдуме.

"Среди мер предупреждения коррупции особое место занимает проводимая прокурорами антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов", - пояснил Краснов. "Для повышения эффективности этой деятельности сейчас тестируется специальная программа с элементами искусственного интеллекта, разработанная нами в рамках продолжающихся мероприятий по цифровой трансформации ведомства", - сообщил он.

Ежегодно прокуроры проверяют более миллиона действующих и вновь принимаемых нормативных правовых актов органов власти всех уровней - от федерального до местного - на предмет наличия в них условий или требований, которые могут привести к коррупционным проявлениям.

Теги
РоссияКраснов, Игорь Викторович
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