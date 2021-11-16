ГП тестирует искусственный интеллект для оценки коррупционных факторов в нормативных актах

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России внедрит систему искусственного интеллекта для оценки коррупциогенных фактов в ведомственных нормативных актах. Об этом сообщил во вторник генпрокурор Игорь Краснов, выступая на правительственном часе в Госдуме.

"Среди мер предупреждения коррупции особое место занимает проводимая прокурорами антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов", - пояснил Краснов. "Для повышения эффективности этой деятельности сейчас тестируется специальная программа с элементами искусственного интеллекта, разработанная нами в рамках продолжающихся мероприятий по цифровой трансформации ведомства", - сообщил он.

Ежегодно прокуроры проверяют более миллиона действующих и вновь принимаемых нормативных правовых актов органов власти всех уровней - от федерального до местного - на предмет наличия в них условий или требований, которые могут привести к коррупционным проявлениям.